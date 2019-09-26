‘Okyanuslar koruma alanı ilan edilmeli’

Bir grup bilim insanıyla hazırladığı raporla Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Danimarkalı bilim insanı Prof. Keith Brander, İstanbul’da deneyimlerini paylaştı. Brander, “Sıcak sulardan gelen türler iklim değişikliğiyle göçe başladı. Geldikleri ortama adapte olmayı başarıyorlar. Akdeniz’i takip etmelisiniz ama bu canlılar Karadeniz için büyük sıkıntı yaratabilir” dedi.

Brander, “Tüm dünyada iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir uyanış ve hareketlilik var. Her yerde söylediğim gibi tüm ülkelerin hep birlikte çalışması ve ortak amaç uğruna politikalarını belirlemesi gerekiyor. İklim değişikliği raporunu hazırlarken Türk bilim insanları da çabaladı. Atmosferdeki karbondioksitin yaklaşık yüzde 30’u okyanuslar tarafından emilir. İklim değişikliğinde okyanusların sera etkisini azaltma önem ve etkisi tartışılamaz. Okyanusları koruyamazsak bu oran gelecekte devam eder mi? Yeni yaklaşım, iklim değişikliğinin etkisinin azaltmak için okyanusların en az yüzde 30’nun koruma alanı ilan edilmesi yönünde” diye konuştu.

Brander, “2005 yılında Suriye’de yaşanan kuraklıkla birlikte tarımdaki verimsizlik köyden kente göçü doğurmuştu. Halen süren savaşın bir nedeni de bu kuraklıktır” dedi.