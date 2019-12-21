Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 4 mürettebatı yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan yardıma gelen mürettebatın yangın tüpüyle müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti.

Büyükelçiliğe bildirildi



Geminin, ikinci kaptan tarafından en yakın liman Sri Lanka’ya yönlendirildiği ve Sri Lanka Türkiye Büyükelçiliği’ne haber verildiği öğrenildi. Şirket yetkilileri, cenazenin en kısa sürede Türkiye’ye getirileceğini belirtti. Cinayetle biten tartışmanın, kaptanın 10 Kasım’da Atatürk için saygı duruşunda bulunulmasını istemesiyle başladığı, makine yağcısı Ergin A.’nın saygı duruşuna karşı çıktığı, olaydan sonra şirketin zanlı hakkında tasarrufta bulunduğu iddia edildi.





Saldırganı mürettebat etkisiz hale getirdi.