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21.12.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Türk bayraklı M/V Karadeniz isimli yük gemisi, Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapıyordu. Endonezya’nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan M/V Karadeniz’in kaptanı Bora Ekşi (42), daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.’nın saldırısına uğradı.

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 4 mürettebatı yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan yardıma gelen mürettebatın yangın tüpüyle müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti.

Büyükelçiliğe bildirildi

Geminin, ikinci kaptan tarafından en yakın liman Sri Lanka’ya yönlendirildiği ve Sri Lanka Türkiye Büyükelçiliği’ne haber verildiği öğrenildi. Şirket yetkilileri, cenazenin en kısa sürede Türkiye’ye getirileceğini belirtti. Cinayetle biten tartışmanın, kaptanın 10 Kasım’da Atatürk için saygı duruşunda bulunulmasını istemesiyle başladığı, makine yağcısı Ergin A.’nın saygı duruşuna karşı çıktığı, olaydan sonra şirketin zanlı hakkında tasarrufta bulunduğu iddia edildi.

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Saldırganı mürettebat etkisiz hale getirdi.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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