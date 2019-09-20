Olanlar Oldu nerede çekildi? Oyuncuları kimler, konusu nedir?

2017 yapımı yerli komedi filmi "Olanlar Oldu" bu akşam ekranlarda olacak. Film izleyenlere kahkaha attırırken vatandaşlar öte yandan filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncu kadrosonu araştırıyor. İşte filme dair bilgiler...

FİLMİN OYUNCULARI

Ata Demirer Olanlar Oldu’da hem bir tekne kaptanı hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakterini canlandırıyor. Ata Demirer’e kadroda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon eşlik ediyor.

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi’nde yer alan Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

FİLMİN KONUSU

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.