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09.11.2019 - 10:55 | | DHA

Olanları duyunca yıkıldı! 'Yavrum nerede?'

İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet duvara çarparak dururken, kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan genç bir kız yaralandı. Kızının yaralandığı öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu.

Olanları duyunca yıkıldı! 'Yavrum nerede?'

Kaza saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, Çevreyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Onur Başsöz'ün kullandığı 34 VM 3384 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hidayet Aslan'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, duvara çarparak dururken, otomobilde bulunan genç kız araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE: YAVRUM NEREDE?

Kaza haberini alarak olay yerine gelen genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. "Yavrum nerede" diye ağlayan anneyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir araca bindirilen anne kızın kaldırıldığı hastaneye götürüldü.

Kazayı gören Mecit Tiryaki, "Camdaydım. Sesi duyunca hemen yardıma koştum. Aracın direksiyonu kitlenmiş herhalde, arkadan kamyonete çarptı. Genç kızımız yaralandı. Hemen ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Bakan Ersoy, Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştı. Bakan Ersoy, “Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim.” ifadelerini kullandı.
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