Olası bir depremde 48 bin bina çökecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun öncülüğü ve Kadıköy Belediyesi’nin katkıları ile Düzce depreminin 20.yılı dolayısıyla düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı’nda, megakenti bekleyen büyük tehlike masaya yatırıldı. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen çalıştayda konuşan, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, 26 Eylül’de meydana gelen 5.8’lik son depremin hemen unutulduğuna dikkati çekerek; “Hiçbir yapı 5.8’de hasar almaz. Demek ki, bu binalar zaten hasarlıydı. Hedefimiz rant değil kentlinin yaşamını kazanması. İstanbul’da 1 milyon 150 bin yapı var. 20 yılda yapılmayanı 2 günde yapamayız. Uzun süreç olacak ama 2000 öncesi yapılan yapıları elden geçirmek istiyoruz. Önceliğimiz ise çökeceği öngörülen 48 bin yapıya yönelmek” ifadelerini kullandı.

Seferberlik ilanı

Birinci oturumun açılışını yapan İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran da konuşmasında 7 ve üzeri büyülükte bir depremde 48 binanını ağır hasar alacağına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ağır hasar alması beklenen 48 bin bina, 20 yıllık sürede defalarca dönüşümden geçirilebilirdi. İBB olarak, yeni dönemde seferberlik ilan ederek BM’nin afete dirençli şehirler konsepti kapsamında 10 prensibini anayasa kabul ettik. Aralık ayının başında 400 uzmanın katılacağı deprem çalıştayı düzenleyeceğiz. 2024’e kadar önemli risk faktörlerini çözümlemek istiyoruz. Topyekun zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. 17 ilçe ile tsunami analizlerini, 39 ilçeyle de deprem hasar raporlarını paylaşacağız.”

1 milyon konut riskli

Gölcük depreminin İstanbul merkezine 100 kilometre uzakta olmasına rağmen, şehrin genelinde 3 bin binada ağır hasar oluştuğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ise konuşmasında 2000 yılında kurulan Ulusal Deprem Konseyi’nin görevine 2007’de son verildiğini belirterek şöyle devam etti:

“1999 depreminden sonra, 1135 okul binası, 115 sağlık binası, 38 yurt ve 77 diğer kamu binası güvenli hale getirildi. Halbuki İstanbul’da 6 bin 127 okul binası, 190 hastane, 39 bin sağlık ocağı ve 300’den fazla özel ve devlet yurdu bulunuyor. Depreme dayanıklı duruma getirilen binalar toplam yapı stoğunuun yüzde 20’si bile etmiyor. Bu hiç yeterli değil. İstanbul’da 1 milyon konut halen güvenli değil.”

‘Benim evim bile güvenli değil’

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise konuşmasında kendi oturduğu evin de 99 yılı öncesi yapıldığı için deprem riskli olduğunu ifade ederek, Fikirtepe projesini şöyle eleştirdi: “Bu projeyi hazırlayanlar kimlerse, biz onun hesabını sormadan, Kadıköy’de bir taşı kaldırıp başka bir taşın üstüne koyma şansımız yok” diyen Odabaşı; “Bulunduğunuz bina, Kurbağalıdere yatağına inşa edilmiş. Bunu kim inşa etti? Avukatlar mı? Doğru mu yapıldı? Bir aydır çalışıyorum bu konu üzerine. Kadıköy Belediye binasının sağlamlığını da bir aydır araştırıyorum. Çünkü oraya gelenlerin can güvenliğinin sorumlusu da benim.”