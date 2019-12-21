‘Olay yeri inceleme kasabası’ kuruluyor

Milliyet, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nın hazırladığı, “Olay Yeri Kasabası” ve “Delil muhafaza ve dijital takip sistemi” projelerinin detaylarına ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün’ün TBMM’ye sunduğu rapora göre, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü 81 il ve 304 ilçede yapılandırıldı. Bir olayın aydınlatılması için, olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz ve emareyi bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırmasını yapan personel sayısı 3 bin 499 kişi olarak açıklandı. Son 5 yılda ülke genelinde olay yeri inceleme ve kimlik tespit eğitimi verilen personel sayısı ise bin 262.

Emniyet, şüpheli ölüm vakalarında olay yeri incelemesinde problem yaşanmaması için proje hazırladı. “Olay Yeri İnceleme Kasabası” adı verilen projede, olay yeri eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli sağlanması için içinde özel uygulama alanları ve sanal olay yeri inceleme imkanlarını sağlayan alanları da barındıran, açık ve kapalı mekanlar yer alıyor. Verilecek eğitimlerin başlıkları ise, şöyle sıralanıyor:

“Polis meslek etiği ve insan hakları, olay yeri inceleme mevzuatı, olay yerinin güvenliğinin sağlanması, delil bulgu ilişkisi ve güvenliği, bulguların tespiti, toplanması ve paketlenmesi, olay yeri inceleme açısından adli görüntüleme yöntemleri, bulguların sınıflandırılması ve tespiti ile ilgili uygulamalı dersler, gece ve gündüz kapalı ve açık alanlarda çeşitli olay yeri inceleme uygulamaları, yapılan uygulamalar ile ilgili dokümantasyon hazırlama, olay yeri krokisi hazırlama yöntemleri.”

3 aylık eğitim verilecek

Olay yeri inceleme temel branş eğitim ve bulgu güvenliği açısından üç aylık eğitim kursuna alınacak personel, biyolojik, kimyasal, balistik, iz ve benzeri tüm eğitimleri ayrı ayrı alacak. Bulgu niteliğine göre tespiti, toplanması, paketlenmesi, mühürlenmesi ayrıntılı olarak öğretilecek.

Olay yeri inceleme ekipleri, ihtiyaç halinde “kasten öldürme, intihar ve diğer şüpheli ölüm vakaları, kimliği belirsiz ceset veya toplu mezar incelemeleri, felaketlerde kimlik tespiti, kasten yaralama, silahla meydana gelen olaylar, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, bombalama ve patlama, şüpheli yangın kundaklama, mala zarar verme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ölümle sonuçlanan faili meçhul trafik kazaları ve cumhuriyet savcısınca talep edilen diğer suçlarda” devreye girecek.

Dijital takip projesi

“Delil muhafaza ve takip sistemi”nin oluşturulacağına da vurgu yapılan raporda, yapılacak çalışma ile bir olayla ilgili ihbarın alındığı saatten kriminal sonuçlar çıkana kadar tüm aşamaların, “dijital ortamda” takip edileceği dile getirildi. Dijital takip sistemiyle, “yazılım teknolojisi kullanılarak delil zincirinin güvenliği ve takibinin etkin yapılabileceği” belirtilen raporda, “yapılacak olan istatistiksel değerlendirmelerle de olaylar, incelemeler, personel ve tespitler gibi durumların her birinin ayrı ayrı incelenmesinin önemli doneler vereceği” vurgulandı.

Şüpheli ölümlere özel önem

Şüpheli ölümlerde olay yeri incelemelerine özel önem verilecek. Eğitimlerde öne çıkan altı başlık ise; “Olay yerinde çevre güvenliğinin ve incelenebilecek alanın güvenliğinin alındığından emin olunması, olay mahallinin ilk hali ile fotoğraf ve kamera görüntülerini alma, olay mahallinin incelemesini yaparak bulguların tespitini yapma, işaretleme ve numaralandırma, tespiti yapılan bulguları işaretli hali ile fotoğraf ve kamera görüntüleri almak suretiyle tespit etme, bulguları usulüne uygun olarak toplama ve paketleme, cumhuriyet savcısı talimatına göre bulguları, savcılığa veya ilgili birimlere incelenmek üzere gönderme” diye sıralandı.