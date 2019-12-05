OlÃ§ok ailesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸehit Erol OlÃ§ok'un Nihal OlÃ§ok ile evliliÄŸini 2013'te anlaÅŸmalÄ± boÅŸanmayla sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve boÅŸanmanÄ±n 4 EylÃ¼l 2013 tarihli mahkeme kararÄ±yla kesinleÅŸtiÄŸi kaydedildi.Â

Ã‡iftin Ã§ocuklarÄ± ÅŸehit Abdullah Tayyip, Cahar Åžamil ve Emir Dursun'un velayetinin Erol OlÃ§ok'un aldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸehadetinden sonra Ã§ocuklarÄ±n vasisinin deÂ amcalarÄ± Cevat OlÃ§ok olduÄŸu anlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle devam edildi:

"Nihal HanÄ±m, 30 KasÄ±m 2016'ya kadar kendi kÄ±zlÄ±k soyadÄ± olan SÃ¼leymanoÄŸlu'nu kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¶z konusu tarihten itibaren mahkeme kararÄ±yla tekrar OlÃ§ok soyadÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. OlÃ§ok ailesi bu mahkeme kararÄ±na, Cahar Åžamil ve Emir Dursun'un manevi zarar gÃ¶rmemesi adÄ±na bugÃ¼ne kadar herhangi bir itirazda bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r.Â Ancak Nihal SÃ¼leymanoÄŸlu'nun kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kimi sÃ¶zlÃ¼ ve yazÄ±lÄ± beyanlarÄ±, bu aÃ§Ä±klamayÄ± gerekli kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu beyanlar, OlÃ§ok ailesi tarafÄ±ndan tasvip edilmemekte olup OlÃ§ok ailesini baÄŸlamamakta ve ÅŸehit Erol OlÃ§ok'un hayattayken benimsediÄŸi deÄŸer ve ilkelerle ters dÃ¼ÅŸmektedir. SÃ¶z konusu beyanlar, sadece Nihal HanÄ±m'Ä±n ÅŸahsi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarÄ±nÄ± istirham ederiz. Nihal HanÄ±m, kÄ±zlÄ±k soyadÄ± olan SÃ¼leymanoÄŸlu'nu kullanarak ÅŸahsi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifade edebilir. OlÃ§ok ailesi olarak, Nihal HanÄ±m'Ä±n OlÃ§ok soyadÄ±nÄ± kullanmasÄ±na rÄ±za gÃ¶stermediÄŸimizi kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."