Öldüren oyunlarla ‘mücadele’ kitabı

Çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan ve ölümlere kadar götüren dijital oyunlarla mücadele amacıyla kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta aileler bilgilendirilip, tehlikeli oyunlara karşı uyarılıyor.



Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi (SOGİDEM), hazırladığı ‘Tehlikeli Dijital Oyunlar’ kitapçığıyla, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan dijital oyunlara dikkat çekti ve aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın projesi olarak hayata geçen SOGİDEM, dijital dünya ve tehlikeleri konusunda toplumu bilinçlendirmek, yaşanabilecek tehlikeleri en aza indirmek amacıyla ‘Tehlikeli Dijital Oyunlar’ kitapçığı hazırladı.



Bu oyunlara dikkat!



Ebeveynlere yönelik olarak SOGİDEM Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kitapçıkta, ailelerin bu dünya hakkında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.



Kitapçıkta, Mavi Balina, Momo, Mariam gibi tehlikeli dijital oyunlar ve 48 Hours Challange, 72 Hours Challange, The Aerosol Challange, Fire Challange, Pass-out Challange gibi meydan okuma oyunları hakkında bilgiler veriliyor. Ebeveynlere bu oyunların nasıl oynandığı ve tehlikelerinin detaylarıyla anlatılıyor. Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda gencin ölümüne neden olan Mavi Balina oyunu için en basit anlatımıyla çevrimiçi bir intihar tanımlaması yapılırken, oyunlar hakkında merkez tarafından detaylı bilgiler de verildi. Mavi Balina ve Momo’da bazı talimatlar verildiği ve bunların yapılmasının istendiği anlatılırken, “Mariam oyununda ise, Mariam isimli bir kız çocuğu kaybolduğunu belirterek oyuncudan yardım istiyor. Ama oyuna girişte kişilere; isimleri, adresleri, yakın çevresi sorulmakta ve Facebook, WhatsApp gibi uygulamalara erişim izni istenmekte” deniliyor.



Meydan okuyan kategori



Tehlike yaratan bir diğer kategori ise meydan okumalar. Bu meydan okumaların bazılarında oyuncu kimseye haber vermeden ortadan kayboluyor. Saklanan oyuncunun puan almasının yolu, ailenin sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapması. Oyuncunun kaybolma durumuna ilişkin sosyal medya paylaşımları ve etkileşimleri oyuncuya puan kazandırıyor.Diğer meydan oku malarda ise oyunculara; ciltlerine deodorant sıkmak, vücuduna alkol sürüp ateşe vermek, kendilerini veya bir başkasını bayılana kadar nefessiz bırakmak gibi tehlikeli görevler veriliyor.



Önerilere kulak verin



SODİGEM, aileleri bu konuda uyarırken yasaklamanın çözüm olmadığını da vurguladı ve şu noktalara dikkat çekti: “Ailelerin öncelikle çocuklarına rol model olmalı, onlara vakit ayırmalı ve verdikleri değeri hissettirmeli. Ebeveynler dijital dünyayla ilgili bilgi sahibi olmalı. Özellikle küçük yaştaki çocukların internetteki faaliyetlerini ve erişebileceği online oyunları gözlemleyebilmek ve kısıtlamak için geliştirilen koruyucu yazılımlardan destek almalıdır. Dijital bağımlılık, her yaştan bireyi kapsayabileceği gibi, yoğunluklu olarak 13- 24 yaş aralığında görülüyor. Aileler, çocukları ile yakından ilgilenmeli, bir değişiklik hissettiklerinde mutlaka müdahil olmalı. Çocukların bu gibi tehlikeli oyunlara yönelmesinde; aidiyet ihtiyacı, sosyalleşememe, rekabet, yalnızlık, kendini ispatlama, ilgisizlik, şiddet gibi faktörler etkili.



Aileler, çocuklarının 02.00 ile 05.00 saatlerini kapsayan kriminal zamanda çevrimiçi olmalarını engellemeli ve özellikle bu saatlerde dikkatli olmalıdır. Aileler çocuklarının bu gibi tehlikeli dijital oyunlar oynadığı gördüklerinde online iletişimi derhal keserek oyunun ekran görüntüsünü almalı ve güvenlik birimlerine ulaştırmalı.”

