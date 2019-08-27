MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖldüresiye dövdüler! Kız çocuğuna yaptığını babası görünce...
27.08.2019 - 10:12| İHA

Öldüresiye dövdüler! Kız çocuğuna yaptığını babası görünce...

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Öldüresiye dövdüler! Kız çocuğuna yaptığını babası görünce...

Olay, Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Y.T. isimli kişi Kent Park'tan geçen bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu.

Bu esnada kızın babası tepki göstererek, kızına sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Y.T.’ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da Y.T.’yi öldüresiye döverek hastanelik etti.

Öldüresiye dövdüler Kız çocuğuna yaptığını babası görünce...


Kent Park'tan geçen Çark Deresi kenarında bilinci kapalı ve baygın halde yerde yatan Y.T.’yi gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öldüresiye dövdüler! Kız çocuğuna yaptığını babası görünce...Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihleri

Ablasının eski sevgilisine kaçtığını öğrenince önce bıçakladı sonra...

Ablasının eski sevgilisine kaçtığını öğrenince önce bıçakladı sonra...

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

Janset Paçal kimdir, kaç yaşında?

Janset Paçal kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber