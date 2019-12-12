Öldürülen 318 kadından 19’unun tedbir kararı vardı

Kadın ve aile içi şiddet konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Soylu, şunları söyledi: “250 bin kolluk personelinin, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi alması yönünde planlamamızı yaptık ve bu yılın sonu itibarıyla bunu bitireceğiz. Önümüzdeki yıl 250 bin kolluk personelinin daha eğitimini gerçekleştireceğiz. Böylece 550 bin personelimizin hemen hemen birçoğuna ulaşmış olacağız.”



Soylu, yaptıkları saha araştırmalarında kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının yüzde 80’inin bildirilmediğini gördüklerini aktardı. Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun da daha öncesinde herhangi bir başvuru bulunmadığına değinen Soylu, “Bu yıl 318 kadın cinayeti kurbanı var. Bunların sadece 19’una ait tedbir kararı vardı. Dolayısıyla buraya ilişkin de çalışmalar yürütüyor, şikayet ve başvuru mekanizmalarının daha etkin ve daha hızlı işlemesi için tedbirler geliştiriyoruz” dedi.



