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09.12.2019 - 17:03 | | DHA

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

İstanbul, Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinin çevresinde bisikletle dolaşıp telefon görüşmeleri yapan yabancı uyruklu kadın dikkat çekti.

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Beyoğlu'ndaki Kemankeş Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda 11 Kasım günü sabah 05.25'te ölü bulunan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg ile Büyükada'da yaşadıkları evde sessizlik hakim. Evdeki görevliler çalışmalarına sürdürürken, Christina Winberg'in eşinin ölümünden sonra eve hiç gelmediği öğrenildi.

EVİN BAHÇESİ YEŞİL BRANDALARLA KAPLI

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önce eşiyle yaşadığı Büyükada'daki evin bahçesinin yeşil brandalarla kapatıldığı görülürken, evde bir bahçıvan ve görevli olduğu tahmin edilen kişinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Evde görevli olan kadın 'Christina Winberg eve en son ne zaman geldi' sorusuna 'Yok eve gelmedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum' yanıtını verdi.

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükadadaki evinin önünde gizemli kadın

EVİN ETRAFINDA BİSİKLETLİ GİZEMLİ KİŞİ

Öğle saatlerinde Büyükada'daki evin önünde bisikletiyle bekleyen yabancı uyruklu bir kadın ise dikkat çekti. Bir süre telefonla görüşme yapan kişi gazetecileri gördükten sonra evin bulunduğu sokaktan ayrıldı. Sonra tekrar sokağın bulunduğu yerde bisikletiyle gezinen kişi 'Burada mı yaşıyorsunuz' sorusuna 'Ben İngilizce bilmiyorum' yanıtını vermesinin ardından telefonla İngilizce konuşmaya devam ederek hızlıca uzaklaştı.

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