‘Olmayan adamlara mahsus’ sergi

Sinan Tuncay’ın C.A.M. Galeri’de açtığı 2. sergisi ‘Olamadığım Adamlara Mahsustur’, toplumsal cinsiyetin erkeğe dayattığı ‘adam gibi’ olma/görünme halini işliyor. Sanatçı, kendisinin kamera karşısına geçtiği yarı otoportre çalışmalarda eleştirisini sunuyor.

Sergi, ismiyle aynı adı taşıyan fotoğraf serisi ile açılıyor. Sinan Tuncay’ın daha önce de Osmanlı Minyatür sanatından yola çıkarak geliştirdiği fotoğrafik kolaj estetiğine sadık kalarak hazırladığı bu seri, maskülinitenin, toplumsal kabule yönelik bir rol yapma biçimi olmasını konu alıyor. Sanatçı, farklı kılıklara bürünürken aslında hiçbir zaman ait olmadığı ya da olamadığı erkek gruplarını, kendilerine tahsis edilen eril mekânlarda tasvir ediyor. Fiziksel değişimindeki kusurlar, onun ‘-mış gibi görünme’ çabasını ele veriyor.

Oyunlardaki gibi

Serginin ikinci bölümünde izleyiciyi, bir kağıt bebek projesi olan ‘Utanma Benden’ karşılıyor. Sanatçı, kız çocukları için tasarlanan bu nostaljik oyunu kendi bedeni üzerinden yeniden yorumluyor. İşlerinde de sıkça kullandığı kostüm ve aksesuarlara yer vererek, bilindik ama bir o kadar da tanımsız bir cinsiyet dünyası kuruyor. İzleyici, galeriye yerleştirilen dokunmatik ekran sayesinde, tıpkı akıllı telefonlardaki oyunlardaki gibi sanatçıyı istediği biçimde giydirebiliyor.

Sergide yer alan diğer bir seri ‘İçerde Oynayın’ da ise halı üzerine konumlandırılan otomobillerle, erkeğin kamusal alandaki güç sembolü, dişil ve mahrem bir boyuta taşınıyor. Sergi, ‘Gizli Kapaklı’ bir dolap ile sona eriyor.