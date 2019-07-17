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17.07.2019 - 19:42| AA

Olmaz olsun böyle baba! Feci olayda yeni gelişme...

Kilis'te kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen baba tutuklandı.

Olmaz olsun böyle baba! Feci olayda yeni gelişme...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde, kızı Ç.K'yi öldürdüğü iddiasıyla teslim olan M.K'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan Ç.K'nin Gaziantep'te hemşire olduğu, M.K'nin ise ilimizde halen öğretmenlik yaptığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

M.K, tartışma sırasında kızı Ç.K'nin boğazını sıkmış, bir süre sonra nefes alamadığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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