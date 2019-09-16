Muğla’nın Marmaris ilçesinde kuyumcu dükkânı bulunan gezgin Fatih Koparan, temmuz ayında yan komşusu O.B.’yi hanutçuluk yapmaması konusunda uyarmış, O.B. ve diğer hanutçular tarafından saldırıya uğramıştı. Koparan’ın yolu dün bir kez daha aynı hanutçular tarafından kesildi. Yaklaşık 10 kişi tarafından saldırıya uğrayan Koparan, canını zor kurtardı. Kendini dükkânına kapatan Koparan, Twitter’dan, “Dükkânıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık. Mafya hala dükkânımın önünde ölümle tehdit ediyor. Ben devamlı polise şikâyet ettiğim için rahatsız oldular bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Ölmem mi gerekiyor?” diye yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polisler gelirken, saldırıya uğrayan Koparan hastaneye kaldırıldı.

‘Zor kurtuldum’

Gözetim altında olan Koparan olay anını Milliyet’e anlattı: “Ben bu hanutçularla zaten çok mücadele ediyorum. Bugün (dün) tam dükkânıma girerken önümü kestiler. Önceden planlamışlar, beni önce tahrik etmeye çalıştılar. İtmeye başladılar, daha sonra da üzerime çullandılar. En az 10 kişi vardı. Ben de kendimi dükkânın içine atarak kapıyı kilitledim. Hemen polisi aradım yardım istedim. Bu sırada dükkânımın önünden de gitmediler. 20-30 mafya tipli adamlar, kapıları tekmelediler. Ellerinden zor kurtuldum. 5 gün önce yine önümü kestiler. “Seni öldürürüz” gibi tehditlerde bulunmuşlardı. Şu an kafamda travma var, parmağım çıktı. Vücudumun birçok yerinde yaralar var.”

Hanutçuluk nedir?

Turizm bölgelerinde turist kafilelerini alışveriş yapmaları için belirlenen dükkânlara götüren kişilerin, bu işten komisyon/yüzde almasıdır.