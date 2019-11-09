MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriÖlü bulunan kardeşler ile ilgili flaş gelişme: Onay verildi!
09.11.2019 - 16:41 | | İHA

Ölü bulunan kardeşler ile ilgili flaş gelişme: Onay verildi!

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Mersin'de bulunan üvey kardeşler ise, cenazelerin aile dostu Serpil Alkan tarafından alınmasını onayladı.

Ölü bulunan kardeşler ile ilgili flaş gelişme: Onay verildi!

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmayı bekliyor. Ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için uğraş veriyor. Bugün de Avukat Aydın Egemen ile beraber Adli Tıp Kurumu'na gelen Serpil Alkan, 4 kardeşin Mersin'de bulunan üvey kardeşlerinden biriyle telefonda görüştü. Cenazelerin alınması için yapılan görüşmenin detaylarını anlatan Serpil Alkan, üvey kardeşlerin cenazelerin alınması için kendisine onay verdiğini söyledi. Mersin'den üvey kardeşler tarafından yazılmış dilekçe beklediklerini ifade eden Alkan şöyle konuştu:

"Şimdi kardeşlerinden bu savcılıkta bulunan kağıdı bekliyoruz. Telefonla da görüştüm. En azından ulaşabildik yoksa bunların cenazeleri ortada kalacaktı ve kimsesizler mezarlığına gidecekti. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Nebile hanım onay verdi. 'Zaten bizde kimse istemiyor, bebeğim var, yatalak amcam var' dedi. 'Biz alamayacağız. Televizyonlarda gördüm, ben de iki gündür uyuyamıyorum, üzülüyorum. Ben de görmek isterdim ama onlar bizimle görüşmek istemediler' dedi. Benden kardeşlerinin resimlerini istedi. Şimdi Mersin'den kağıt bekliyoruz."

Ölü bulunan kardeşler ile ilgili flaş gelişme: Onay verildi

 

Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildiGümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile büyüleyen Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı. Suyu tahliye edilen göl alanında var olduğu iddia edilen altın aranıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Türkiye yeni bölümde büyük gerginlik! 45. bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye yeni bölümde büyük gerginlik! 45. bölüm fragmanı...

Servis aracında uyuyunca... Açık kapıdan indi!

Servis aracında uyuyunca... Açık kapıdan indi!

Evladını o halde görmeye yüreği dayanmadı! Kalp krizinden öldü...

Evladını o halde görmeye yüreği dayanmadı! Kalp krizinden öldü...

Kabus gibi! Telefonda anlattı...

Kabus gibi! Telefonda anlattı...

Sıradaki Haber