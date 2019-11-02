'Ölüm kalım meselesi'

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde organize edilen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, “Atıklarını Azalt-Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla” temasıyla dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Yardımcısı Ovais Sarmad ile çok sayıda davetli katıldı. Zirvede ilk olarak konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi: “10 yıl öncesi 50 metreden çıkarabildiğimiz suları, artık 250 metrelik sondajlarla ancak çıkartabiliyoruz. Biz yerin altında su bulamazken; metrekare başına düşen yağış miktarı, sel felaketlerine, ölümlere yol açıyor. Ülkemiz de iklim değişikliği tehdidi altında. İklim neden değişiyor? Şu gerçeği kabul edelim. İklimi değiştiren biziz. İklim değişikliğinin etkilerini önleyecek olan da yine bizleriz. Projenin başladığı andan bugüne kadar 4 milyon 500 bin ton ambalaj, 110 bin ton elektronik eşya, 105 bin ton bitkisel atık; 384 bin ton lastik atığını kaynağında ayrı topladık ve geri kazandık. Plastik poşetleri ücretli hale getirmekle dokuz ayda poşet kullanımını 3 milyar 204 milyondan 732 milyona düşürdük. Bu da poşet kullanımında dokuz ayda yüzde 77 oranında bir azalma demek. Tüm kamu ve özel sektörümüz sıfır atık sistemine geçtiği takdirde, yıllık 20 milyar liralık tasarruf elde edecek, 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız.”

‘Kullan-at ilkel’

Emine Erdoğan ise konuşmasında şu mesajları verdi: “Dünyamızı ilgilendiren çevre krizi, sadece bir çevre kirliliği meselesi değil, hayatın tüm yönlerini etkileyen bir konudur. Daha da önemlisi, insan neslinin devamlılığı ile ilgilidir. Ne plastik işgaline uğramış okyanuslar, ne su savaşları, ne de kıtlık, kaderimiz değil. Mesela, restoranlar plastik pipet dışında, alternatif pipet sunduğunda, müşterilerine aynı zamanda, bir çevre duyarlılığı penceresi de açmış oluyor. Burada yaşanan deneyimin, evde tekrarlanma ihtimali de yüksek oluyor. Kullan-at, giy-at diye, büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının, aslında ne kadar ilkel olduğunu, acilen fark etmemiz lazım. Bir istatistiğe göre 2017 yılında, sadece plastik ambalaj atığı, üç milyon tonun üzerindeydi. Toplam ambalaj atığı ise 8,5 milyon tonu aştı. Bu süslü ambalajlar, adeta koyun postuna bürünmüş kurt misali, çevremiz için sinsi bir tehdittir. 2019 yılı itibariyle 25 bin kamu kurumu binasında, sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık. Sıfır atık projesinin, yerel bazda ülkemize, küresel ölçekte tüm dünyaya yaptığımız en büyük yatırım olduğuna inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023’te, ülkemize olan sevgimizi, eğitimden çevreye, tüm projelerimizde, hedeflerimize ulaşarak göstereceğiz inşallah. Gerçek ülke sevgisi, bana göre budur.”

‘İmar yetkisi İBB’de değildir’

Zirvenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, İstanbul Boğazı’na ilişkin kanun tasarısı hakkında şunları söyledi: “Meclisimizde bir çalışma söz konusudur. Sahada belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda önerilerimiz oldu. Ancak şu an yasada Boğaziçi’nde imar planı yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasıyla, bakanlığımızın onayı ve görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndadır. Bu kurulun başkanı Sayın Cumhurbaşkanı’mızdır. Birilerinden yetki almak gibi bir durum söz konusu değil. Gelen talepler üzerine katılımcılığın arttırıldığı bir süreç inşallah hep beraber işletilecektir.”

Yılın çevrecileri ödüllerini aldı

Sıfır Atık Zirvesi kapsamında, bu yıl ikinci kez yılın çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi.

- Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü’nün sahibi Sincan Belediyesi, Alanya Belediyesi, Pendik Belediyesi, Bucak Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi oldu.

- “Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü” kategorisinin kazananı Arçelik, elektronik atıkları geri dönüştürmeye yönelik projesiyle hak kazandı.

- “Sıfır atık sivil toplum ödülü” ise TURMEPA’ya verildi.

- “Sıfır Atık Jüri Özel Ödülü” okulun bir duvarını pet şişelerle dolduran Van’ın Erciş İlçesi’ndeki Derekent İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine verildi.

- Sıfır Atık İnovasyon Ödülü, sıfır atık sıfır enerji evi konseptli Reyard Evi projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Team Boshphorus’a verilirken, ikinci ödül ise Yapay Zekâlı Katı Atık Ayıklama Makinası projesiyle Fırat Üniversitesi öğrencilerinin oldu.

- Sıfır Atık Medya ve Farkındalık Ödülü’nün sahibi kamuyu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla NTV oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum programın anısına Emine Erdoğan’a geri dönüşüm malzemeden yapılmış kendi tablosunu hediye etti.