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01.09.2019 - 12:03| İHA

Ölüm onu domuz nöbeti tutarken buldu!

Samsun'da mısır tarlasında domuzları bekleyen 15 yaşındaki Emircan Atay aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ölüm onu domuz nöbeti tutarken buldu!

Olay, Vezirköprü ilçesi Öğütlü Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Emircan Atay arkadaşları ile birlikte mısır tarlasında domuz nöbeti tutarken fenalaştı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Emircan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emircan Atay'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Atay'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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