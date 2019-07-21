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21.07.2019 - 18:40

Ölümcül Uçuş filmi konusu nedir? Ölümcül Uçuş filmi oyuncu kadrosu

2017 yılında gösterime giren ve yönetmen Alex Merkin tarafından çekilen Ölümcül Uçuş filmi, bu akşam ilk kez televizyonlarda ekrana geliyor. Peki merakla beklenen Ölümcül Uçuş filmi konusu nedir? İşte Ölümcül Uçuş filmi oyuncu kadrosu...

Ölümcül Uçuş filmi konusu nedir? Ölümcül Uçuş filmi oyuncu kadrosu

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ KONUSU?

FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D.C.'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulundukları uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını başta ciddiye almaz ama uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine şaka olmadığının farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerini Denise Richards, Dolph Lundgren ve Jonathan Lipnicki paylaşıyor.

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