‘Ölümcül yaralanmayı yargı belirler’

Milliyet’in ulaştığı ve Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin kuruma yönelik eleştirilere bilimsel yanıt niteliğinde olan raporda, ölümlü olaylarda ölüme yol açan yaralanmanın ne şekilde meydana geldiğini, olayın intihar, cinayet ya da kaza mı olduğunu tespit etmenin hekimin görevi olmadığı vurgulandı. Raporda “Orijin (intihar, cinayet, kaza), otopsi ve otopsi sonrası yapılan analizler, olay yeri inceleme ve soruşturmadan elde edilen verilerle birlikte değerlendirilerek yargı makamları tarafından belirlenmelidir” denildi.