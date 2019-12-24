24.12.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara
‘Ölümcül yaralanmayı yargı belirler’
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, TBMM’ye “Rabia Naz Vatan hakkında Adlı Tıp Kurumu tarafından düzenlenmiş rapor ve mütaalalar kapsamında, temel adli tıp yaklaşımı” başlıklı yeni bir rapor gönderdi.
Milliyet’in ulaştığı ve Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin kuruma yönelik eleştirilere bilimsel yanıt niteliğinde olan raporda, ölümlü olaylarda ölüme yol açan yaralanmanın ne şekilde meydana geldiğini, olayın intihar, cinayet ya da kaza mı olduğunu tespit etmenin hekimin görevi olmadığı vurgulandı. Raporda “Orijin (intihar, cinayet, kaza), otopsi ve otopsi sonrası yapılan analizler, olay yeri inceleme ve soruşturmadan elde edilen verilerle birlikte değerlendirilerek yargı makamları tarafından belirlenmelidir” denildi.