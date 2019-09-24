MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖlümden zıplayarak kurtuldu
24.09.2019 - 15:02 | | İHA

Ölümden zıplayarak kurtuldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir yayanın kendisine çarpmak üzere olan otomobilden zıplayıp kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölümden zıplayarak kurtuldu

Olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşandı. İlginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, Mersin Antalya D-400 Karayolunun Antalya Mersin istikametinden karşıya geçmek isteyen yaşlı bir yaya yol kenarına geldi. Hızla akan trafiği kontrol eden adam, yaya geçidini kullanıp karşıya geçmek için koşmaya başladı. Tam refüje ulaşmasına iki adım kala bir otomobil kendisine çarpmak üzereyken, son bir hamle yaparak zıpladı.

Otomobilin kendisine çarpmasına ramak kala yaptığı bu hamle yaşlı adamın hayatını kurtardı.
Refüje gelen adam önce elini kaldırdı, sonra yaşadıklarıyla donup kaldı. Bir süre sonra da yanından hızını bile kesmeden devam eden otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Yol kenarında motosiklet üzerindeki 2 kişi ise saniyeler içinde yaşanan ilginç olayı şaşkınlıkla izledi.

Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldıYerel saatle 16.01'de geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda birçok bina hasar gördü, yetkililer bir kadının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Sıradaki Haber