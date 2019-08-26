MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖlüme çekti... Facia! 3 ölü, 2 yaralı
26.08.2019 - 08:35| AA

Ölüme çekti... Facia! 3 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile TIR'ın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ölüme çekti... Facia! 3 ölü, 2 yaralı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Alınan bilgiye göre, 48 K 7646 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat Ceylan (26), Ereğli-Konya kara yolunda yakıtın bitmesi üzerine yoldan geçen 27 ACC 134 plakalı Erhan Mençuk (32) idaresindeki kamyonu durdurdu. Halatla bağlanan otomobile Ereğli Şeker Fabrikası karşısında, 31 K 4301 plakalı Ahmet Şimşek (39) idaresindeki TIR arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki sürücü Ceylan ile Hediye Ulutaş (54) ve Redife Dinçcan (54) hayatını kaybetti, Evin Ulutaş (17) ile TIR sürücüsü Şimşek yaralandı. Otomobilde sıkışan Evin Ulutaş itfaiye ekiplerinin çabası sonucu çıkarıldı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen otomobildeki ailenin, bir süre önce Konya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren bir akrabalarının Şanlıurfa'daki cenaze töreninden döndüğü öğrenildi.

Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

“İplikten Çözülenler”e 160 bin kişi ziyaretçi

“İplikten Çözülenler”e 160 bin kişi ziyaretçi

Sıradaki Haber