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02.01.2020 - 10:17 | | İHA

Ölüme terk edilen atları jandarma kurtardı

Muş’ta yaz aylarında sorumsuz vatandaşlar tarafından kullanılarak kış aylarında ölüme terk edilen biri yaralı 3 atı jandarma ekipleri kurtardı.

Ölüme terk edilen atları jandarma kurtardı

Muş’ta vatandaşların ihbarı ve Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün talimatı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, terk edilen 3 atı bulundukları yerden kurtardı. Üçevler ve Alaniçi köylerinde jandarma ekipleri tarafından kurtarılan atlar, koruma altına alındı. Valilik, Muş İl Özel İdaresi, Muş Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün seferber olduğu atlar için 9 saat mücadele verildi. Ekiplerin yolu açarak ulaştığı köyde atları muayene eden görevli veteriner hekimler, atlardan birinin sağ arka ayağında kırık tespit etti. Bölgede etkili olan çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 9 saatlik çalışmayla yaralı atı Muş Canlı Hayvan Pazarına getirerek koruma altına alan ekipler, hayvanı ilk bakımının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderme kararı aldı.

Atın sağlık durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi Veterineri Semih Türkcan, jandarmadan kendilerine terk edilmiş 3 atla ilgili bilgi geldiğini söyledi. Bunun üzerine yaptıkları çalışmalar sonucunda atlardan birinin sağ arka ayağında kırık tespit ettiklerini ifade eden Türkcan, “Kırığın üzerinden uzun zaman geçtiği için yan kaynamış. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu hayvanı merkeze alacağız ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine göndereceğiz. Burada gerekli röntgen çekilip, tedavileri devam ettirilecektir” dedi.

Durumu iyi olan 2 atı ise köyde yaşayan vatandaşlar sahiplendi.

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