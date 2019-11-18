Ombudsman nedir? Ombudsman nasıl olunur, görevleri nelerdir?

OMBUDSMAN NEDİR?



Kamuda karşılıklı olarak şikayetleri bulunan iki kişi arasında arabulucu olarak görev yapan ombudsman, her iki tarafı da ikna ederek çözüm bulur. Diğer adı kamu başdenetçiliğidir.

Gazetecilikte ise halkı temsil eden, halk ve yetkili merciiler arasında arabulan sözcü kişi anlamında kullanılır. Basın ve yayın organları yoluyla haksızlığa uğramış kişilere yardım eder. Bu haksızlıkları dile getirmek amacıyla gazetelerde köşeleri bulunur.



OMBUDSMANLIK TARİHÇESİ



1967 yılında ABD'de uygulanmaya başlanan ombudsmanlık zamanla Avrupa'ya da yayıldı. Kelimenin kökeni İsveççe 'arabulucu' anlamına gelen 'ombuds' kelimesinden gelir.

OMBUDSMAN GÖREVLERİ



Kamu görevlilerinin davranışlarının ve faaliyetlerinin yasalara uygunluğunu araştırır. Uygunluk hususunda bir ihlal varsa alınacak önlemler önerir.

Türköedeki karşığı için medeni hakların savunucusu, kamu hakemi, parlamento komiseri, kamu denetçisi gibi tanımlamalar uygun görülür. Bu sıfatların her biri ombudsmanın görevlerini yansıtır. Özellikle kamu hizmetlerindeki adaletsizlikleri tespit edip bu adaletsizlikten ötürü mağdur olmuş kişilerin şikayetlerini dinleyerek gerekli merciilere iletmekle yükümlüdür. Kamu otoritesi olarak görülür. Türkiye'de ülkenin geneli için seçilen ombudsmanı TBMM Genel Kurulu atar.