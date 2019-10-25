Ömer Faruk Ilıcan davasında karar! Tutuksuz yargılanan iş adamına müebbet hapis

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart 2018 tarihinde Çankaya'da evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kişinin Ilıcan'a yaklaşarak ateş edip, plakasız bir otomobille kaçtığı saptanırken, soruşturma sonunda 5'i tutuklu 9 kişi hakkında dava açıldı.



Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Şemşettin Özden, Abdulbaki Kadooğlu, Abdurrahman Doğala, Mehmet Emin Bülbül, Lukman Menek ve avukatları katılırken, tutuksuz sanıklar yer almadı. Sanıklar ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması ardından mahkeme kararını açıkladı.

TUTUKSUZ YARGILANAN İŞ ADAMINA MÜEBBET HAPİS



Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Şemsettin Özden, Abdurrahman Doğala, Mehmet Emin Bülbül ve Abdulbaki Kadooğlu'na, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Şemsettin Özden'in cezasından indirime gidilmedi, diğer 3 sanığın cezası indirim uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Şemsettin Özden ve Abdurrahman Doğala'ya ayrıcı 'ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçundan 2'şer yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Lukman Menek'e 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık iş adamı Tarkan Kadooğlu'na ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirim uygulanarak müebbet hapis cezası verildi. Tarkan Kadooğlu için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, tutuksuz sanıklar Burhan Alpaya, Şanser Kadooğlu ve Tarkan Boyraz ise beraat etti.