Ömer Seyfettin sergi ve söyleşiyle anılıyor

Yazar Nükhet Eren ve araştırmacı Celal Yılmaz tarafından düzenlenen sergide yazarın kitapları, fotoğrafları ve kendisine ait dökümanları görülebilecek. 7 Ocak’ta ise Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de “Ömer Seyfettin’in Öykücülüğü ve Dili” adlı bir söyleşi gerçekleştirilek.



