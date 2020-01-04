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04.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ömer Seyfettin sergi ve söyleşiyle anılıyor

Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarından Ömer Seyfettin, vefatının 100. Yılında “Yaşayan Ömer Seyfettin” adlı sergi ve söyleşiyle anılıyor. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde bugün saat 18.00’de açılacak sergi 10 Ocak’a kadar sürecek.

Ömer Seyfettin sergi ve söyleşiyle anılıyor

Yazar Nükhet Eren ve araştırmacı Celal Yılmaz tarafından düzenlenen sergide yazarın kitapları, fotoğrafları ve kendisine ait dökümanları görülebilecek. 7 Ocak’ta ise Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de  “Ömer Seyfettin’in Öykücülüğü ve Dili” adlı bir söyleşi gerçekleştirilek.

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