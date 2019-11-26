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26.11.2019 - 19:09 |

Ömür boyu saklanacak özel sürprizler

“İşimizin özü içinde sürpriz barındırmayan, duygusal bir dokunuşu olmayan hediyenin ilginç bir tarafı olmaz.”

Ömür boyu saklanacak özel sürprizler

 

We İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı 2017’den bu yana eğlence sektöründe hizmet vermektedir. Kurucuları Ezgi Balcı ve Grasiela Bardavit Giritli, 25 yılı aşkın kurumsal hayatın ardından “Kariyerimiz boyunca daima kurumların mutluluğu için çalıştık. Şimdi de insanları mutlu etmek istiyoruz” diyerek yola çıktılar.

Ömür boyu saklanacak özel sürprizler

Özel günlerde alınan hediyeler hep belli, her zaman aynı hediyeler alınıyor düşüncesiyle We İletişim, insanların hediye seçimindeki kararsızlığını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yeni Bir Hediye Seçeneği

Ömür boyu saklanacak, nesillerden nesillere aktarılacak, manevi değeri yüksek hediyeler… Kişiye özel geliştirilen konseptlerle; kısa film, şarkı, klip veya kitap hazırlanıyor. Her yaş için hazırlanabilen yaşsız ve zamansız sürprizler.

Ömür boyu saklanacak özel sürprizler

Yeni bir yılda sevdiğini şımartmak, şaşırtmak, heyecanlandırmak, güldürmek ve sevindirmek için unutulmayacak bir hediye.

Ömür boyu saklanacak özel sürprizler

Ömür boyu saklanacak özel sürprizler


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