Ömür Gedik kimdir? Ömür Gedik kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ömür Gedik'in özel yaşamı merak ediliyor. Ömür Gedik yaşında, Ömür Gedik'in mesleği nedir? İşte Ömür Gedik hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu’nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi’nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek’te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. [Televizyonculuğa 2004′te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8′de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005′ten itibaren Kanal D’de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor.

2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.

Single'ları



Portakal Orda Kal (Teoman ile düet) (2011)

Paramparça (Halil Sezai ile düet) (2011)

Aşk Var Ya (Burak Kut ile düet) (2011)

Neden Yoksun (2013)

Kaliko (maxi single) (2013)

Taht Kurmuş Kalbime (45 Yıllık Baba Şarkılar) (2013)

Dokun Bana (Umut Kuzey ile düet) (2014)

Bekle Bekle (2014)

Hey Onbeşli (2015)

Karşılaşma (2015)

Dillirga (2015)

İlişki Durumu Çelişkide (feat. H. Yılmaz) (2015)

İlişki Durumu Çelişkide (Rock Versiyon (2016)

Aşk Mı Dedin (maxi single) (2016)

Sana Ne Kime Ne (Yalçın Aşan ile düet) (2016)

Gece Hayvanı (2017)

Gözyaşlarım Anlatır (2018)

Neredesin Sen (2018)

Kulakların Çınlasın (feat. Yalçın Aşan) (2018)

Aşka Bağlan (feat. Serdar Ortaç) (2018)

Aşka Bağlan (Akustik) (2018)

Güneş Seninle Doğar (2019)

Güneş Seninle Doğar (Yalçın Aşan Remix) (2019)

Aşkım (Aşkın'ın Şarkıları) (2019)

Manastırın Ortasında (Akustik) (2019)

Resim (2019)