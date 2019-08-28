Ömür Gedik'ten tepki çeken şort açıklaması! Ömür Gedik kimdir?

Sosyal medyada Ömür Gedik tarafından atılan kısa şort tweeti binlerce kişi tarafından olumsuz yorum aldı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı Ömür Gedik konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Attığı tweet üzerinde yaptığı açıklamada ben bu ülkenin en rahat giyinen kadınlarından biriyim şort giyiyorum, giyilmesine asla karşı değilim açıklamasında bulundu.G-string şortla bakkalda, sokakta ve AVM'lerde dolaşılmasını kendi adıma doğru bulmuyorum açıklamasında bulundu.

Ömür Gedik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Şort meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yerine görene giyinmek diye bir şey vardır. Her yerde her şeyi giyemezsiniz. Yatak odası kıyafetiyle sokakta gezemezsiniz, bakkala gidemezsiniz, bir alışveriş merkezine gidemezsiniz. Bugün benim AVM'de gördüğüm kızın giydiği şort gerçekten şort denmeyecek şekildeydi. Popoyu baya açıkta bırakan şorttu. Ve bununla ilgili bu kadar kısa şortlar artık ayıp sınırlarını aşıyor diye yazdım ve gerçekten de hala böyle düşünüyorum. Ben bu ülkenin en rahat giyinen kadınlarından bir tanesiyim. Şort giyiyorum, giyilmesine asla karşı değilim. Benim kimsenin kıyafetine de karışmaya niyetim yok. Ama bir G - string şortla şokakta, bakkalda, AVM'lerde dolaşmayı ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Yerine göre giyinmek diye bir şey var.

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nden 1992'de mezun oldu. Üniversite yıllarında okulun müzik klübünde aktif olarak çalıştı. Bölümün seçmeli olarak verdiği sinema derslerine katıldı. Ayrıca sınırlı sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen creative writing derslerinde beş dönem boyunca hikaye ve senaryo yazımı üzerinde çalışmalar yaptı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004′te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8′de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005′ten itibarenKanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor.

2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.