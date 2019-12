On numara çekiliş sonuçları( 23.12.2019) belli oldu

Geçen hafta 190 bin TL'nin 3 kişiye çıktığı On Numara'nın 23 Aralık tarihli çekilişi noter huzurunda tamamlandı. 22 numarayı bilen kişinin ikramiyelerine kavuştuğu oyunda, şanslı numaralar MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki, On Numara'da 22 şanslı numara bu hafta hangileri oldu? İşte, On Numara kupon ve ikramiye sorgulama ekranı.

Aralık ayının dördüncü On Numara çekilişi pazartesi akşamı saat 21:15'te noter huzurunda yapıldı. 907'inci hafta On Numara çekilişinde haftanın şanslı numaraları erişime açıldı.

Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yapılan canlı çekiliş sonrası On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu: