On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | 29 Temmuz On Numara sonuÃ§larÄ±

On Numara oyununun 886. hafta Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen 5 kiÅŸi 66 bin 90 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu haftaki Ã§ekiliÅŸte 9 bilen 137 kiÅŸi bin 608 lira 85'er kuruÅŸ, 8 bilen 2 bin 481 kiÅŸi 88 lira 80'er kuruÅŸ, 7 bilen 23 bin 830 kiÅŸi 17 lira 80'er kuruÅŸ, 6 bilen 136 bin 168 kiÅŸi 3 lira 20'ÅŸer kuruÅŸ, hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyen 163 bin 404 kiÅŸi 3 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanan kuponlarÄ±n, Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ, Bursa'nÄ±n Osmangazi, Mersin'in Tarsus, Ä°stanbul'un Ãœmraniye ve Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§elerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruÅŸ ikramiyenin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekiliÅŸte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruÅŸ aktarÄ±ldÄ±.

ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

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