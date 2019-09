On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (2 Eylül MPİ On Numara sonuç ikramiye sorgulama )

On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 2 Eylül On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?



2 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 26, 36, 42, 44, 46, 49, 59, 61, 71, 72, 73, 76









ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI