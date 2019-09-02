02.09.2019 - 21:21
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (2 Eylül MPİ On Numara sonuç ikramiye sorgulama )
2 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara'da bu haftanın sonuçlarını sizler için derledik. İşte 891. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...
On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 2 Eylül On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?
2 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 26, 36, 42, 44, 46, 49, 59, 61, 71, 72, 73, 76
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI