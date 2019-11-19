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19.11.2019 - 07:29 |

On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Büyük ikramiye 1 kiÅŸiye isabet etti

On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan her hafta Pazartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara 902. hafta Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. 10 bilen 1 talihli 579.956,85 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu. Ä°ÅŸte 18 KasÄ±m On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! Büyük ikramiye 1 kiÅŸiye isabet etti

On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Pazartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen 1 talihli bÃ¼yÃ¼k ikramiye tutarÄ± olan 579.956,85 TL'nin sahibi oldu. BÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan talihli KarabÃ¼k/Merkez ilÃ§esinden Ã§Ä±ktÄ±.

On Numara Ã§ekiliÅŸinde bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin yanÄ± sÄ±ra 9 bilen 99 kiÅŸi 3.905,85 TL, 8 bilen 1.933 kiÅŸi 200,50 TL, 7 bilen 20.521 kiÅŸi 26,95 TL, 6 bilen 125.862 kiÅŸi 4,60 TL ve son olarak hiÃ§ bilemeyen 222.960 kiÅŸi 3,30 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu. Ä°ÅŸte On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

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On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± BÃ¼yÃ¼k ikramiye 1 kiÅŸiye isabet etti

10 noktada 'ÅŸok' uygulamasÄ±! Aranan 7 kiÅŸi yakalandÄ±Adanaâ€™da 288 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla ÅŸok asayiÅŸ uygulamasÄ± gerçekleÅŸtirildi. Uygulamada çeÅŸitli suçlardan aranan 7 kiÅŸi yakalandÄ±.
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