On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye ik kişiye isabet etti

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları açıklandı. Büyük ikramiye tutarı olan 254.167,40 TL iki ayrı kişi tarafından kazanıldı. Büyük ikramiye kazanan talihliler Bursa/Osmangazi, İstanbul/ Gaziosmanpaşa ilçelerine isabet etti.

On Numara 892. hafta çekilişinde 9 bilen 80 kişi 4.236,50 TL, 8 bilen 1.956 kişi 173,50 TL, 7 bilen 19.704 kişi 24.35 TL, 6 bilen 121.270 kişi 4.25 TL ve son olarak hiç bilemeyen 178.408 kişi 3,60 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA 892. HAFTA ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALAR