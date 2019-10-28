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28.10.2019 - 21:20 |

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 28 Ekim (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 899. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 28 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 28 Ekim (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 28 Ekim On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

28 EKİM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78 

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 28 Ekim (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttuAntalya'nın Kemer ilçesinde, denizde çıkan hortum, sahilde yürüyüş yapan bir grup tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi üzerine korkup, kendileri korumak için bölgeden uzaklaştı.
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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 28 Ekim (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)

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