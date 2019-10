On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 28 Ekim (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 28 Ekim On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...



28 EKİM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78









ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI