09.09.2019 - 21:20
9 Eylül On Numara sonuçları açıklandı! MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama
Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 9 Eylül On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...
On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 9 Eylül On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?
9 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73, 78
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI