On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pazartesi günleri uygulanan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye İzmir'e çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

23 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi MPİ adresi üzerinden saat 21:15'te başlayacak.