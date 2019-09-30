30.09.2019 - 09:32 |
On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
895. Haftasını yaşayacak olan On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? On Numara oynayanların merak ettiği bilgiler haberimizde...
Pazartesi günleri uygulanan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye İzmir'e çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?
23 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
On Numara çekilişi MPİ adresi üzerinden saat 21:15'te başlayacak.