On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 23 Aralık On Numara çekilişi
On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 talihli 190.496,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?
On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazaresi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 talihli 190.496,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihliler İstanbul/Bağcılar, İstanbul/Maltepe, Ordu/Fatsa ilçelerinden çıkmıştı.
On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 9 bilen 104 kişi 3.663,70 TL, 8 bilen 1.986 kişi 192,25 TL, 7 bilen 20.158 kişi 26,90 TL, 6 bilen 126.120 kişi 4,55 TL ve son olarak hiç bilmeyen 210.005 kişi 3,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.