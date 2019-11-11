On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 11 Kasım On Numara çekilişi

Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 901. hafta çekilişinin gerçekleştirileceği On Numara'da bu haftanın kazandıran numaraları gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından belirlenecek.

On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 talihli 139.318,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara 900. hafta çekilişinde 9 bilen 116 kişi 3.203,35 TL, 8 bilen 2.000 kişi 186,00 TL, 7 bien 19.246 kişi 27,40 TL, 6 bilen 116.691 kişi 4,85 TL ve son olarak hiç bilemeyen 259.928 kişi 2,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.