On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen On Numara 888. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 84.973,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler şu şekilde açıklanmıştı; Erzincan/Merkez, Muğla/Ortaca, Yalova/Merkez

On Numara 888. hafta çekilişinde 9 bilen 69 kişi 2.463,70 TL, 8 bilen 1.684 kişi 101,25 TL, 7 bilen 16.810 kişi 19,20 TL, 6 bilen 89.079 kişi 3,85 TL ve son olarak hiç bilemeyen 146.111 kişi 3,00 TL

tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.