On Numara çekilişi saat kaçta? (26 Ağustos 2019)

Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye İstanbul/ Beyoğlu ve İstanbul/ Bağcılar'a çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

26 AĞUSTOS 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi bu akşam 21:15'te MPİ resmi internet adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

19 AĞUSTOS 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 167

8 bilen kişi sayısı : 2.575

7 bilen kişi sayısı : 23.760

6 bilen kişi sayısı : 125.368

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 176.601

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 172.444,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.377,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL