On Numara çekilişi saat kaçta? (26 Ağustos 2019)
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi için heyecan dorukta. 890. Haftasını yaşayacak olan On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak?
Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi için geri sayım başladı. On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye İstanbul/ Beyoğlu ve İstanbul/ Bağcılar'a çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?
26 AĞUSTOS 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi bu akşam 21:15'te MPİ resmi internet adresi üzerinden canlı yayınlanacak.
19 AĞUSTOS 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
10 bilen kişi sayısı : 2
9 bilen kişi sayısı : 167
8 bilen kişi sayısı : 2.575
7 bilen kişi sayısı : 23.760
6 bilen kişi sayısı : 125.368
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 176.601
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 172.444,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.377,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL