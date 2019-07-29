On Numara çekilişi saat kaçta? 29 Temmuz On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen bir kişi 343.499,65 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 82 kişi, 2.793,10 TL, 8 bilen 1.701 kişi, 134,75 TL 7 bilen 17.774 kişi, 24,65 TL, 6 bilen 109.980 kişi, 4,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye kazanan talihli İzmir'in Menemen ilçesinden çıktı.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten sonra Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinde takip edilebilecek.