29.07.2019 - 11:25
On Numara çekilişi saat kaçta? 29 Temmuz On Numara çekilişi
On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta on bilen bir kişi büyük ikramiye olan 343.499,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?
On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen bir kişi 343.499,65 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 82 kişi, 2.793,10 TL, 8 bilen 1.701 kişi, 134,75 TL 7 bilen 17.774 kişi, 24,65 TL, 6 bilen 109.980 kişi, 4,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Büyük ikramiye kazanan talihli İzmir'in Menemen ilçesinden çıktı.
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten sonra Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinde takip edilebilecek.