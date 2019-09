On Numara çekilişi saat kaçta? 9 Eylül On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdraresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da bu hafta 892. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta çekilen On Numara'nın 891. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye tutarının 343.057,20 TL olarak açıklandığı On Numara çekilişinde 9 bilen 137 kişi 1.669,65 TL, 8 bilen 2.244 kişi 102,40 TL, 7 bilen 22.944 kişi 19,00 TL, 6 bilen 130.028 kişi 3,50 TL, ve son olarak hiç bilemeyen 185.751 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.