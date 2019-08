On Numara çekilişi saat kaçta? MPİ 5 Ağustos On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta yapılan 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66.090,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler Ankara/Altındağ, Bursa/Osmangazi, Mersin/Tarsus, İstanbul/Ümraniye ve İzmir/Foça ilçelerinden çıktı.

On Numara çekilişinde 9 bilen 137 kişi 1.608,85 TL, 8 bilen 2.481 kişi 88,80 TL, 7 bilen 23.830 kişi 17,80 TL, 6 bilen 136.168 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek