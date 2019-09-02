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02.09.2019 - 08:10

On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 2 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Pazartesi akşamları yapılan çekilişte bu akşam büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. 2 Eylül On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 2 Eylül 2019

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 6 kişi büyük ikramiyeyi bölüşmüştü.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak olan On Numara çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

Çekiliş sonuçları belli olduğunda kazandıran numaraları haberimizde görüntüleyebileceksiniz.

Üsküdar ve Maltepe'de trafik kazaları: 3 yaralıÜsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
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