On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 2 Eylül 2019

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 6 kişi büyük ikramiyeyi bölüşmüştü.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak olan On Numara çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

Çekiliş sonuçları belli olduğunda kazandıran numaraları haberimizde görüntüleyebileceksiniz.