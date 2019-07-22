On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 22 Temmuz 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu hafta şanslı numaralar hangileri olacak merak konusu. Geçen hafta 10 bilen 2 kişi 164.112,00'şer lira ikramiye kazanmıştı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişi saat 21.15'te Milli Piyango resmi internet sitesinde canlı olarak yapılacak.

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