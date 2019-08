On Numara saat kaçta çekilecek? 12 Ağustos MPİ On Numara çekilişi

On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günü yapılan On Numara'da bugün 888. hafta çekilişi yapılacak. İşte geçtiğimiz hafta On Numara'da kazandıran şanslı numaralar...



ON NUMARA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI (5 AĞUSTOS 2019)



4, 5, 6, 8, 11, 15, 19, 20, 29, 30, 32, 35, 37, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 72, 73, 77



On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde 10 bilen 4 kişi 84.427,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 887. hafta çekilişinde büyük ikramiye, Ankara/Mamak, İstanbul/Fatih, İstanbul/Ataşehir, ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerine isabet etti. On Numara çekilişinde 9 bilen 108 kişi 2.085,15 TL, 8 bilen 2.109 kişi 106,90 TL, 7 bilen 20.824 kişi 20,55 TL, 6 bilen 125.175 kişi 3,60 TL ve son olarak hiç bilemeyen 171.904 kişi 3,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI