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13.08.2019 - 09:27

On Numara sonuçları açıklandı! 12 Ağustos 2019

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi ikramiyeyi bölüştü. İşte 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı! 12 Ağustos 2019

On Numara oyununun 888. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 84 bin 973 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 69 kişi 2 bin 463 lira 70'er lira, 8 bilen bin 684 kişi 101 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 810 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 89 bin 79 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 111 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Erzincan'ın merkez, Muğla'nın Ortaca ve Yalova'nın merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları açıklandı 12 Ağustos 2019

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