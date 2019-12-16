MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri On Numara sonuçları açıklandı 16 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama ekranı)
ABONE OL
16.12.2019 - 21:20 |

On Numara sonuçları açıklandı 16 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 16 Aralık On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı 16 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 906. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 16 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

16 ARALIK 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 48, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73, 77 

On Numara sonuçları açıklandı 16 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama ekranı)




ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI



CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber