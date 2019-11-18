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18.11.2019 - 21:20 |

On Numara sonuçları açıklandı 18 Kasım (MPİ çekiliş sonucu sorgulama)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 18 Kasım On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı 18 Kasım (MPİ çekiliş sonucu sorgulama)

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 902. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 18 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

18 KASIM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71, 73,

On Numara sonuçları açıklandı 18 Kasım (MPİ çekiliş sonucu sorgulama)



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurduAnkara'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden firar eden Er Mehmet K., havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak yakındaki parka giden Karalı, kendisini göğsünden vurdu. Polis ekiplerince ağır yaralı halde bulunan Mehmet K., hastaneye kaldırıldı.
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