02.12.2019 - 21:20 |
On Numara sonuçları açıklandı 2 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2 Aralık On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 904. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 18 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...
2 ARALIK 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 60, 65, 73,
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.